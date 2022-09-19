Эксперты осуществили серологическое исследование, то есть выявили число антител, среди жителей Каталонии через 6 месяцев после запуска кампании иммунизации. Они отслеживали уровень и тип антител против 5 вирусных антигенов — цельного S-белка, рецептор-связывающего домена RBD, фрагмента S2, нуклеокапсидному (N) белка и N-концевого фрагмента. В общем в анализе участвовало 1076 человек в возрасте от 43 до 72 лет.
В результате были получены 3 ключевых вывода.
Во-первых, у 36% болеющих, но невакцинированных людей, антитела не выявлялись почти через год после заражения, особенно у курильщиков старше 60 лет.
Во-вторых, иммунизация генерировала заметно более высокие уровни антител у людей, которые ранее болели, по сравнению с теми, у кого в прошлом не было коронавируса; и что данные уровни тесно связывались с величиной ответа во время заболевания.
В третьих, фактором, наиболее прочно связанным с уровнем антител, является следующий тип препарата: Spikevax компании Moderna, который создавал самые высокие уровни антител.
Продемонстрирована продолжительность иммунитета у переболевших COVID-19
- Автор Дарья
- 19 сентября, 2022. Понедельник 09:18
Сотрудники Барселонского института глобального здравоохранения в Испании продемонстрировали, что у пациентов с коронавирусом появляется непродолжительный иммунитет, а вакцины обеспечивают более долгую защиту против COVID-19 SARS-CoV-2, информирует "Лента.ру", ссылаясь на издание BMC Medicine.
Эксперты осуществили серологическое исследование, то есть выявили число антител, среди жителей Каталонии через 6 месяцев после запуска кампании иммунизации. Они отслеживали уровень и тип антител против 5 вирусных антигенов — цельного S-белка, рецептор-связывающего домена RBD, фрагмента S2, нуклеокапсидному (N) белка и N-концевого фрагмента. В общем в анализе участвовало 1076 человек в возрасте от 43 до 72 лет.
В результате были получены 3 ключевых вывода.
Во-первых, у 36% болеющих, но невакцинированных людей, антитела не выявлялись почти через год после заражения, особенно у курильщиков старше 60 лет.
Во-вторых, иммунизация генерировала заметно более высокие уровни антител у людей, которые ранее болели, по сравнению с теми, у кого в прошлом не было коронавируса; и что данные уровни тесно связывались с величиной ответа во время заболевания.
В третьих, фактором, наиболее прочно связанным с уровнем антител, является следующий тип препарата: Spikevax компании Moderna, который создавал самые высокие уровни антител.
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