Препарат от COVID-19 "МИР-19" может поступить в аптеки уже этой осенью

Автор Дарья |||

Лекарство от COVID-19 "МИР-19" Федерального медико-биологического агентства России может появиться в аптеках уж этой осенью, сейчас проходит 3 фаза клинических исследований по уменьшению сроков применения лекарства с 14 до 7 дней, информирует "Интерфакс", ссылаясь на главного эксперта по внешним коммуникациям Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВ) ФМБА России Веру Еремееву.