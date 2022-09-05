ЗАМАНА - Препарат от COVID-19 "МИР-19" может поступить в аптеки уже этой осенью

Препарат от COVID-19 "МИР-19" может поступить в аптеки уже этой осенью

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05 сентября, 2022. Понедельник 11:13
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Препарат от COVID-19 &quot;МИР-19&quot; может поступить в аптеки уже этой осенью

Лекарство от COVID-19 "МИР-19" Федерального медико-биологического агентства России может появиться в аптеках уж этой осенью, сейчас проходит 3 фаза клинических исследований по уменьшению сроков применения лекарства с 14 до 7 дней, информирует "Интерфакс", ссылаясь на главного эксперта по внешним коммуникациям Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток (СПбНИИВ) ФМБА России Веру Еремееву.

Препарат от COVID-19 "МИР-19" может поступить в аптеки уже этой осенью
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"Мы ждем окончания третьей фазы (клинических исследований - ИФ), далее препарат можно будет приобрести в аптеках (...) ФМБА подавал документы на расширенное клиническое исследование, дабы уменьшить срок применения "МИР-19" пациентами с 14 до 7 дней. Мы выявили, что он работает и ожидаем последние документы. И уже этой осенью он может поступить в аптечные сети", — рассказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о том, когда лекарство появится в продаже.

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