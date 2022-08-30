Дети стали чаще болеть COVID-19, но переносят его легче

Несовершеннолетние стали чаще болеть COVID-19, но болезнь в основном проходит бессимптомно или как ОРВИ, при "омикроне" не регистрируются и случаи мультивоспалительного синдрома, который в прошлом встречался довольно часто, пишет РИА Новости, ссылаясь на академика РАН, заместителя руководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

"У детей заболевание в основном идет под маской респираторной инфекции или в бессимптомной форме. Мы заметили еще один позитивный момент применительно к детям – при "омикроне" пока в нашей клинике не фиксировалось ни одного случая мультивоспалительного синдрома, хотя ранее это осложнение регистрировалось достаточно часто", — заявил Горелов. Он добавил, что если в 2020-2021 годах на долю детей приходилось не более 10-11% от всех заболевших коронавирусной инфекцией, то сейчас эта доля увеличилась и составляет около 18%, таким образом, дети стали чаще участвовать в эпидпроцесс.