ЗАМАНА - Дети стали чаще болеть COVID-19, но переносят его легче

Дети стали чаще болеть COVID-19, но переносят его легче

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30 августа, 2022. Вторник 08:11
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Дети стали чаще болеть COVID-19, но переносят его легче

Несовершеннолетние стали чаще болеть COVID-19, но болезнь в основном проходит бессимптомно или как ОРВИ, при "омикроне" не регистрируются и случаи мультивоспалительного синдрома, который в прошлом встречался довольно часто, пишет РИА Новости, ссылаясь на академика РАН, заместителя руководителя по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

Дети стали чаще болеть COVID-19, но переносят его легче
Коронавирус

"У детей заболевание в основном идет под маской респираторной инфекции или в бессимптомной форме. Мы заметили еще один позитивный момент применительно к детям – при "омикроне" пока в нашей клинике не фиксировалось ни одного случая мультивоспалительного синдрома, хотя ранее это осложнение регистрировалось достаточно часто", — заявил Горелов. Он добавил, что если в 2020-2021 годах на долю детей приходилось не более 10-11% от всех заболевших коронавирусной инфекцией, то сейчас эта доля увеличилась и составляет около 18%, таким образом, дети стали чаще участвовать в эпидпроцесс.

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