Он объяснил, что региональные власти могут отказаться от проведения в учебных заведениях праздничных линеек из-за роста количества пациентов с COVID-19. «Если до 1 сентября эпидемия продолжит распространяться с такой скоростью, то боюсь, что нам придется временно переводить детей на удаленный формат обучения», — высказался Тумусов. 23 августа Роспотребнадзор проинформировал, что превышение средних показателей случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в 23 субъектах страны. Главный санитарный врач РФ Анна Попова на оперативном собрании озвучила необходимость неукоснительного соблюдения нормативов по охвату граждан тестированием на коронавирусную инфекцию.
Депутат Госдумы Тумусов допустил возможность изменения формата Дня знаний из-за коронавируса
- Автор Дарья
- 26 августа, 2022. Пятница 09:14
Формат проведения Дня знаний 1 сентября может измениться из-за роста случаев заражения коронавирусом. Об этом в интервью радио Sputnik заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов.
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