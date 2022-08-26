ЗАМАНА - Депутат Госдумы Тумусов допустил возможность изменения формата Дня знаний из-за коронавируса

Депутат Госдумы Тумусов допустил возможность изменения формата Дня знаний из-за коронавируса

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26 августа, 2022. Пятница 09:14
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Депутат Госдумы Тумусов допустил возможность изменения формата Дня знаний из-за коронавируса

Формат проведения Дня знаний 1 сентября может измениться из-за роста случаев заражения коронавирусом. Об этом в интервью радио Sputnik заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по охране здоровья Федот Тумусов.

Депутат Госдумы Тумусов допустил возможность изменения формата Дня знаний из-за коронавируса
Коронавирус

Он объяснил, что региональные власти могут отказаться от проведения в учебных заведениях праздничных линеек из-за роста количества пациентов с COVID-19. «Если до 1 сентября эпидемия продолжит распространяться с такой скоростью, то боюсь, что нам придется временно переводить детей на удаленный формат обучения», — высказался Тумусов. 23 августа Роспотребнадзор проинформировал, что превышение средних показателей случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в 23 субъектах страны. Главный санитарный врач РФ Анна Попова на оперативном собрании озвучила необходимость неукоснительного соблюдения нормативов по охвату граждан тестированием на коронавирусную инфекцию.

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