ЗАМАНА - Премьер-министр РФ одобрил соглашение с Беларусью о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса

Премьер-министр РФ одобрил соглашение с Беларусью о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса

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25 августа, 2022. Четверг 10:44
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Премьер-министр РФ одобрил соглашение с Беларусью о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса

Глава кабинета министров России Михаил Мишустин поручил заключить договор с Белоруссией о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. Соответствующее постановление премьера появилось вчера, 24 августа, на официальном сайте правовой информации.

Премьер-министр РФ одобрил соглашение с Беларусью о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса
Коронавирус

"Принять предложение министерства здравоохранения РФ, согласованное с МИД страны и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с белорусской стороной, о заключении путем обмена нотами договора между правительством РФ и правительством Беларуси о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавируса", — отмечается в документе.

В связи с этим Мишустин одобрил проект соответствующей ноты российской стороны, поручив МИД провести от имени руководства страны обмен такими документами с Беларусью. В случае необходимости премьер также дал разрешение на внесение в проект изменений.

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