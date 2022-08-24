ЗАМАНА - "Магнит" предписал масочный режим для сотрудников магазинов

"Магнит" предписал масочный режим для сотрудников магазинов

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24 августа, 2022. Среда 08:24
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&quot;Магнит&quot; предписал масочный режим для сотрудников магазинов

Франшиза "Магнит" со вчерашнего дня, 23 августа, предписала ношение масок для работников торговых точек и распределительных центров. Об этом информируется в сообщении корпорации.

"Магнит" предписал масочный режим для сотрудников магазинов
Коронавирус

"С сегодняшнего дня "Магнит" вводит для сотрудников магазинов обязательный режим ношения масок", — сообщила компания.

Режим ношения масок начал действовать для работников торговых точек всех форматов во всех 67 субъектах присутствия франшизы, а также для сотрудников всех 45 распределительных центров. Кроме того, "Магнит" увеличит число санитарных мероприятий в магазинах и логистических комплексах, уточняют в корпорации.

Розничная сеть приняла решение усилить меры по защите сотрудников и клиентов от COVID-19 на фоне роста заболеваемости в России. Сегодня штат "Магнита" насчитывает около 360 000 человек, 295 000 из которых - работники магазинов.

 

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