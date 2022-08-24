"Магнит" предписал масочный режим для сотрудников магазинов

"С сегодняшнего дня "Магнит" вводит для сотрудников магазинов обязательный режим ношения масок", — сообщила компания.

Режим ношения масок начал действовать для работников торговых точек всех форматов во всех 67 субъектах присутствия франшизы, а также для сотрудников всех 45 распределительных центров. Кроме того, "Магнит" увеличит число санитарных мероприятий в магазинах и логистических комплексах, уточняют в корпорации.



Розничная сеть приняла решение усилить меры по защите сотрудников и клиентов от COVID-19 на фоне роста заболеваемости в России. Сегодня штат "Магнита" насчитывает около 360 000 человек, 295 000 из которых - работники магазинов.

