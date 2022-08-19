«Справочник врача»: 56% опрошенных медиков желают вернуть коронавирусные ограничения

Так, 56,6% опрошенных отметили, что ковидные ограничения, которые действовали в 2020 и 2021 годах, необходимо вернуть, так как они доказали свою эффективность. 24% заметили, что ношение защитных масок и запреты не влияют на эпидемию. Не поддержали мнение 43,3% опрошенных. Такое решение объясняется несколькими причинами. Например, 43% респондентов заявляют, что нет ресурсов для реального исполнения мер. Еще 17,4% отметили, что причина в уменьшении зарплат медиков, 16,1% видят причину в отсутствии доверия Минздраву и властям в общем и целом. Недовольство фактом «принуждения» выразили 12,1% опрошенных.

Что касается соблюдения ограничительных мер, 84% респондентов заявили, что следовали требованиям, еще 88,7% советовали выполнять их пациентам, информирует РБК.