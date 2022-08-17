ЗАМАНА - Роспотребнадзор рекомендует носить маски в регионах с ростом случаев COVID-19

Роспотребнадзор рекомендует носить маски в регионах с ростом случаев COVID-19

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17 августа, 2022. Среда 11:46
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Роспотребнадзор рекомендует носить маски в регионах с ростом случаев COVID-19

Роспотребнадзор советует носить защитные маски жителям субъектов России, в которых фиксируется рост случаев COVID-19. Об этом информируют на портале ведомства.

Роспотребнадзор рекомендует носить маски в регионах с ростом случаев COVID-19
Коронавирус

В регионах, где уровень недельного показателя новых случаев выше 50 на 100 000 граждан, целесообразно надевать маски в местах массового скопления.

Письмо с рекомендациями отправлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Лидером ведомства Анной Поповой дано поручение проработать рекомендации с органами исполнительной власти регионов страны. «В разрезе субъектов России регистрируются различные скорости прироста, в отдельных случаях (Архангельская область) фиксируется спад заболеваемости. При этом 48,6% обнаруженных случаев приходится на 3 региона — Москва, Санкт-Петербург и Московская область», — озвучили в ведомстве.

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