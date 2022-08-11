ЗАМАНА - Власти Дагестана заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в республике

Власти Дагестана заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в республике

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11 августа, 2022. Четверг 16:45
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Власти Дагестана заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в республике

Руководство Дагестана заявило об ухудшении эпидемиологической ситуации в регионе, информирует сегодня, 11 августа, пресс-служба правительства республики.

Власти Дагестана заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в республике
Коронавирус

"В Дагестане эпидемиологическая ситуация стала хуже: количество новых случаев заболевания коронавирусом растет. Об этом сообщил премьер-министр региона Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе собрания оперативного штаба. "Увеличивается и число положительных результатов тестирования. Так, за прошедшие 24 часа обнаружили 92 положительных результата тестирования (для сравнения 10 июля текущего года - 3 положительных результата)", — заявляется в распространенном сообщении.

Как озвучил премьер, после недолгой стабилизации эпидемиологической ситуации в последние 2 недели снова фиксируется рост заболеваемости COVID-19, растет количество пациентов, которым необходима госпитализация.

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