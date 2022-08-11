В России выявили новый штамм COVID-19 «русский дельтакрон»

Ученый-генетик из США Дмитрий Прусс проинформировал, что опасность нового вида, так называемого «русского дельтакрона», только предстоит понять. Как он заметил, гибридные вирусы с частицами геномов «омикрона» и «дельты» крайне редки из-за почти полного исчезновения варианта «дельта». Прусс добавил, что именно такие необычные вирусы были обнаружены в последних загрузках геномных сведений из Санкт-Петербурга. «Первые из них появились в базах в начале прошлого месяца, и были встречены нами с недоверием. Но к концу месяца эксперты из Института Гриппа имени Смородинцева выявили еще больше подобных геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а настоящий гибридный вирус», — заявил специалист.