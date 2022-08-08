ЗАМАНА - Ученые оценили возможность и сроки новой волны коронавируса

Ученые оценили возможность и сроки новой волны коронавируса

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08 августа, 2022. Понедельник 10:40
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Ученые оценили возможность и сроки новой волны коронавируса

Новая волна коронавирусной эпидемии вполне возможна, информирует РБК, ссылаясь на доктора биологических наук, профессора МГУ Алексея Аграновского.

Ученые оценили возможность и сроки новой волны коронавируса
Коронавирус

«Во-первых, существует штамм «омикрон», в том числе «кентавр», которые уже зарегистрированы в России. Они крайне заразны, на уровне кори или ветрянки», — высказался ученый на тему нового прироста заболевших. Кроме того, как считает Аграновский, рост заболеваемости будущей осенью связан с социальной активностью, то есть с возвращением россиян в вузы, школы, на работу после летних каникул. Он предостерег, что новая волна COVID-19 может продлиться от 1 до 2 месяцев.

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