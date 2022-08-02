ЗАМАНА - Ученый заявил, что утверждать о сезонности коронавируса можно будет через год

Ученый заявил, что утверждать о сезонности коронавируса можно будет через год

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02 августа, 2022. Вторник 11:49
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Ученый заявил, что утверждать о сезонности коронавируса можно будет через год

Окончательно увериться, что COVID-19 стал сезонным заболеванием как грипп, можно будет через год, высказался доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, информирует ТАСС.

Ученый заявил, что утверждать о сезонности коронавируса можно будет через год
Коронавирус

Как считает специалист, существует 2 сценария завершения эпидемии. Один из них - переход коронавируса в состояние сезонного заболевания вроде гриппа.

"SARS-CoV-2 будет перемещаться среди людей все время - то есть, из Южного полушария в Северное. Сейчас, когда у нас лето, в Южном полушарии - разгар зимы. <…> Следующей весной мы будем наблюдать, закончится ли эта волна как грипп или не закончится, останется ли на лето. Просто необходимо, чтобы прошло время, тогда мы увидим, стал ли [коронавирус] сезонным", — высказался профессор.

При этом более вероятным вариантом развития событий ученый считает переход COVID-19 в состояние природно-очаговой инфекции. В этом случае вирус может найти "хозяина" - носителя в природе, считает он.

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