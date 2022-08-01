Рост инфицированных COVID-19 начали фиксировать в Дагестане

За прошедшие 24 часа в нашем регионе число госпитализированных с коронавирусом и внебольничными пневмониями составило 6 человек.

После долгого спада в Дагестане количества инфицированных COVID-19 такое наблюдается впервые, информирует пресс-служба Минздрава Дагестана. Накануне в течение суток или не фиксировалось ни одного случая госпитализации, или – не более 3 человек за день. За последние 24 часа также зарегистрировано 22 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

На прошедшем в конце прошлой недели селекторном собрании с Минздравом РФ федеральные специалисты обсудили необходимость усиления защиты населения России в условиях роста заболеваемости коронавирусом.