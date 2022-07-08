Представитель Роспотребнадзора Семенов прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в мире

Как заявил эксперт, рост заболеваемости в обществе связан с двумя причинами. В первую очередь, сформировались новые варианты вируса. Кроме того, идет медленное, но заметное ослабление иммунитета тех, кто давно сделал вакцину или переболел COVID-19. «Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», — отметил Семенов.

Он уточнил, что необходимости вводить какие-либо ограничения в стране на фоне роста заболеваемости коронавируса в мире нет, так как ситуация пребывает под контролем Роспотребнадзора.