ЗАМАНА - Представитель Роспотребнадзора Семенов прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в мире

Представитель Роспотребнадзора Семенов прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в мире

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08 июля, 2022. Пятница 10:07
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Представитель Роспотребнадзора Семенов прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в мире

Начальник Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора доктор биологических наук Александр Семенов допускает рост заболеваемости коронавируса в России. Об этом информирует ТАСС.

Представитель Роспотребнадзора Семенов прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в мире
Коронавирус

Как заявил эксперт, рост заболеваемости в обществе связан с двумя причинами. В первую очередь, сформировались новые варианты вируса. Кроме того, идет медленное, но заметное ослабление иммунитета тех, кто давно сделал вакцину или переболел COVID-19. «Нельзя исключить некоторого подъема заболеваемости и у нас», — отметил Семенов.

Он уточнил, что необходимости вводить какие-либо ограничения в стране на фоне роста заболеваемости коронавируса в мире нет, так как ситуация пребывает под контролем Роспотребнадзора.

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