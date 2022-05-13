«Вчера мы получили письмо от Роспотребнадзора РФ о том, что региону дополнительно направлено 100 000 экспресс-тестов для проведения тестирования, как только они поступят в регион, они оперативно будут распределены в медицинские учреждения», – заявила Беляева.
Дагестану дополнительно выделено 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
- Автор Дарья
- 13 мая, 2022. Пятница 10:12
Дагестан дополнительно получит 100 000 экспресс-тестов на COVID-19. Об этом проинформировала врио руководителя Минздрава РД Татьяна Беляева в ходе собрания оперштаба по противодействию распространению коронавируса.
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