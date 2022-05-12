Минздраву выделили 100 млн рублей на выплаты победителям розыгрыша среди привитых от COVID

"Направить в текущем году Минздраву РФ на выплату призов победителям конкурса, проведенного в прошлом году в соответствии с указом <…> "Об эксперименте по проведению стимулирующего мероприятия для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса", бюджетные ассигнования в размере 100 000 рублей из резервного фонда правительства страны", — сообщается на сайте.