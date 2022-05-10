ЗАМАНА - В России впервые с осени 2020 года зафиксировали менее 5 000 случаев коронавируса

В России впервые с осени 2020 года зафиксировали менее 5 000 случаев коронавируса

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10 мая, 2022. Вторник 14:47
В России впервые с осени 2020 года зафиксировали менее 5 000 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировали 4531 новый случай заболевания COVID-19, с этим диагнозом в больницу попала 1000 граждан, что на 17,9% меньше, чем днем ранее, информирует федеральный оперштаб.

В России впервые с осени 2020 года зафиксировали менее 5 000 случаев коронавируса
Коронавирус

За минувшие сутки случилась 101 смерть из-за коронавируса. Вылечились 5014 россиян, что на 15,9% меньше, чем за прошлые сутки, уточняет оперативный штаб.  Последний раз прирост новых случаев коронавируса был меньше 5 000 в начале осени 2020 года — 3 сентября зафиксировали 4995 инфицирований.

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