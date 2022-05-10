В России впервые с осени 2020 года зафиксировали менее 5 000 случаев коронавируса

Автор Дарья

За прошедшие сутки в России зафиксировали 4531 новый случай заболевания COVID-19, с этим диагнозом в больницу попала 1000 граждан, что на 17,9% меньше, чем днем ранее, информирует федеральный оперштаб.