За минувшие сутки случилась 101 смерть из-за коронавируса. Вылечились 5014 россиян, что на 15,9% меньше, чем за прошлые сутки, уточняет оперативный штаб. Последний раз прирост новых случаев коронавируса был меньше 5 000 в начале осени 2020 года — 3 сентября зафиксировали 4995 инфицирований.
В России впервые с осени 2020 года зафиксировали менее 5 000 случаев коронавируса
- Автор Дарья
- 10 мая, 2022. Вторник 14:47
За прошедшие сутки в России зафиксировали 4531 новый случай заболевания COVID-19, с этим диагнозом в больницу попала 1000 граждан, что на 17,9% меньше, чем днем ранее, информирует федеральный оперштаб.
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