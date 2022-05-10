ЗАМАНА - В Шанхае закрыли метро из-за вспышки COVID-19 в городе

В Шанхае закрыли метро из-за вспышки COVID-19 в городе

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10 мая, 2022. Вторник 14:11
В Шанхае закрыли метро из-за вспышки COVID-19 в городе

В Шанхае приостановили работу метрополитена из-за новой волны коронавируса в городе. Об этом информирует издание РИА Новости, ссылаясь на официальную страницу подземки в социальной сети Weibo.

В Шанхае закрыли метро из-за вспышки COVID-19 в городе
Коронавирус

Согласно сообщению, две последние линии метро, 6 и 16, остановили работу сегодня, 10 мая, и до последующего уведомления. Известно, что шанхайский метрополитен занимает 1 место в мире по своей длине — 831 км, он насчитывает 20 линий и 508 станций.

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