В Шанхае закрыли метро из-за вспышки COVID-19 в городе

В Шанхае приостановили работу метрополитена из-за новой волны коронавируса в городе. Об этом информирует издание РИА Новости , ссылаясь на официальную страницу подземки в социальной сети Weibo.

Согласно сообщению, две последние линии метро, 6 и 16, остановили работу сегодня, 10 мая, и до последующего уведомления. Известно, что шанхайский метрополитен занимает 1 место в мире по своей длине — 831 км, он насчитывает 20 линий и 508 станций.