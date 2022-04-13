Минздрав РФ допускает повышенную заразность штамма ХЕ

Как Лиознов заявил, зарегистрированный в Великобритании новый вариант COVID-19 является рекомбинантным и может быть более заразным, но препарат «Спутник V» должен быть эффективен против него. Он добавил, что на сегодняшний день зафиксировано примерно 640 случаев заболевания этим штаммом, а в общем обнаружено не менее 9 рекомбинантных вариантов SARS-CoV-2. Эксперт также призвал россиян пройти вакцинацию.