ЗАМАНА - Минздрав РФ допускает повышенную заразность штамма ХЕ

Минздрав РФ допускает повышенную заразность штамма ХЕ

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13 апреля, 2022. Среда 10:05
Минздрав РФ допускает повышенную заразность штамма ХЕ

Руководитель НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов не исключает высокую заразность варианта коронавируса ХЕ, пишет издание РБК.

Минздрав РФ допускает повышенную заразность штамма ХЕ
Коронавирус

Как Лиознов заявил, зарегистрированный в Великобритании новый вариант COVID-19 является рекомбинантным и может быть более заразным, но препарат «Спутник V» должен быть эффективен против него. Он добавил, что на сегодняшний день зафиксировано примерно 640 случаев заболевания этим штаммом, а в общем обнаружено не менее 9 рекомбинантных вариантов SARS-CoV-2. Эксперт также призвал россиян пройти вакцинацию.

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