Как Лиознов заявил, зарегистрированный в Великобритании новый вариант COVID-19 является рекомбинантным и может быть более заразным, но препарат «Спутник V» должен быть эффективен против него. Он добавил, что на сегодняшний день зафиксировано примерно 640 случаев заболевания этим штаммом, а в общем обнаружено не менее 9 рекомбинантных вариантов SARS-CoV-2. Эксперт также призвал россиян пройти вакцинацию.
Минздрав РФ допускает повышенную заразность штамма ХЕ
- Автор Дарья
- 13 апреля, 2022. Среда 10:05
Руководитель НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов не исключает высокую заразность варианта коронавируса ХЕ, пишет издание РБК.
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