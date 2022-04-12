Сборщик устройств Apple остановил работу заводов в Шанхае и Цзянсу из-за коронавируса

Сотрудникам агентства стало известно, что один из самых больших партнеров Apple в Китае — Pegatron — приостановил производство смартфонов на заводах в Шанхае и Куньшане. Это решение вызвано борьбой со вспышкой коронавируса в регионе и нарушением алгоритма поставок компонентов. Pegatron заявляет, что возвращение производства произойдет после соответствующего уведомления властей.