Сотрудникам агентства стало известно, что один из самых больших партнеров Apple в Китае — Pegatron — приостановил производство смартфонов на заводах в Шанхае и Куньшане. Это решение вызвано борьбой со вспышкой коронавируса в регионе и нарушением алгоритма поставок компонентов. Pegatron заявляет, что возвращение производства произойдет после соответствующего уведомления властей.
Сборщик устройств Apple остановил работу заводов в Шанхае и Цзянсу из-за коронавируса
- Автор Дарья
- 12 апреля, 2022. Вторник 17:00
Производство смартфонов Apple iPhone в Китае приостановлено из-за новой волны COVID-19. Об этом информирует Bloomberg.
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