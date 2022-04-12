ЗАМАНА - Сборщик устройств Apple остановил работу заводов в Шанхае и Цзянсу из-за коронавируса

Сборщик устройств Apple остановил работу заводов в Шанхае и Цзянсу из-за коронавируса

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12 апреля, 2022. Вторник 17:00
Сборщик устройств Apple остановил работу заводов в Шанхае и Цзянсу из-за коронавируса

Производство смартфонов Apple iPhone в Китае приостановлено из-за новой волны COVID-19. Об этом информирует Bloomberg.

Сборщик устройств Apple остановил работу заводов в Шанхае и Цзянсу из-за коронавируса
Коронавирус

Сотрудникам агентства стало известно, что один из самых больших партнеров Apple в Китае — Pegatron — приостановил производство смартфонов на заводах в Шанхае и Куньшане. Это решение вызвано борьбой со вспышкой коронавируса в регионе и нарушением алгоритма поставок компонентов. Pegatron заявляет, что возвращение производства произойдет после соответствующего уведомления властей.

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