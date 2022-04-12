"Считаю, что на конец мая - июнь возможны подъемы заболеваемости. Все будет зависеть от всех граждан. Причем это крайне важно осознавать, что новая волна, в том числе ее сила, будет зависеть от того, как мы с вами будем вести себя. Это и повторная иммунизация и соблюдение санитарных норм и требований", — заметил Мурашко.
Мурашко заявил о рисках новой волны заболеваемости ковидом
- Автор Дарья
- 12 апреля, 2022. Вторник 16:06
Риски появления новой волны заболеваемости COVID-19 в России остаются, подчеркнул глава Минздрава страны Михаил Мурашко.
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