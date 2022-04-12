Мурашко заявил о рисках новой волны заболеваемости ковидом

"Считаю, что на конец мая - июнь возможны подъемы заболеваемости. Все будет зависеть от всех граждан. Причем это крайне важно осознавать, что новая волна, в том числе ее сила, будет зависеть от того, как мы с вами будем вести себя. Это и повторная иммунизация и соблюдение санитарных норм и требований", — заметил Мурашко.