ЗАМАНА - Мурашко заявил о рисках новой волны заболеваемости ковидом

Мурашко заявил о рисках новой волны заболеваемости ковидом

Автор
12 апреля, 2022. Вторник 16:06
Мурашко заявил о рисках новой волны заболеваемости ковидом

Риски появления новой волны заболеваемости COVID-19 в России остаются, подчеркнул глава Минздрава страны Михаил Мурашко.

Мурашко заявил о рисках новой волны заболеваемости ковидом
Коронавирус

"Считаю, что на конец мая - июнь возможны подъемы заболеваемости. Все будет зависеть от всех граждан. Причем это крайне важно осознавать, что новая волна, в том числе ее сила, будет зависеть от того, как мы с вами будем вести себя. Это и повторная иммунизация и соблюдение санитарных норм и требований", — заметил Мурашко.

Прочитано 17 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top