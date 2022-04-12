ЗАМАНА - Николай Павлов предложил сохранить ограничительные меры

Николай Павлов предложил сохранить ограничительные меры

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12 апреля, 2022. Вторник 11:48
Николай Павлов предложил сохранить ограничительные меры

Николай Павлов предложил оставить ограничительные правила, которые еще работают на данный момент в Дагестане. Это, например, режим ношения масок и дезинфекционные мероприятия. Об этом пишет телеграм-канал Администрации Главы РД.

Николай Павлов предложил сохранить ограничительные меры
Коронавирус

Как заметил главный санитарный врач региона в ходе собрания оперштаба, распространение нового генотипа вируса в ряде государств вызывает беспокойство у экспертов. Соблюдение нынешних мер, а также рост темпов вакцинации и ревакцинации позволят, как считает Павлов, держать ситуацию на контроле.

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