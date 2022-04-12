ЗАМАНА - Le Vif: в Бельгии обнаружили первый случай заражения вариантом «омикрона» BA.4

Le Vif: в Бельгии обнаружили первый случай заражения вариантом «омикрона» BA.4

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12 апреля, 2022. Вторник 08:25
Le Vif: в Бельгии обнаружили первый случай заражения вариантом «омикрона» BA.4

Эксперты Левенского католического университета информировали, что в Бельгии зарегистрирована новая разновидность омикрон-варианта COVID-19 BA.4, пишет издание Le Vif.

Le Vif: в Бельгии обнаружили первый случай заражения вариантом «омикрона» BA.4
Коронавирус

Уточняют, что данный штамм коронавируса ранее уже выявляли в нескольких государствах, а брюссельским специалистам даже удалось его исследовать. Как заявляют ученые, мутации вируса являются нормальным процессом, поэтому стоит ожидать возникновения его новых штаммом. Также, они добавили, появление новых вариантов омикрона не так пугает, как появление новых штаммов COVID-19.

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