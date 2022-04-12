Уточняют, что данный штамм коронавируса ранее уже выявляли в нескольких государствах, а брюссельским специалистам даже удалось его исследовать. Как заявляют ученые, мутации вируса являются нормальным процессом, поэтому стоит ожидать возникновения его новых штаммом. Также, они добавили, появление новых вариантов омикрона не так пугает, как появление новых штаммов COVID-19.
Le Vif: в Бельгии обнаружили первый случай заражения вариантом «омикрона» BA.4
- Автор Дарья
- 12 апреля, 2022. Вторник 08:25
Эксперты Левенского католического университета информировали, что в Бельгии зарегистрирована новая разновидность омикрон-варианта COVID-19 BA.4, пишет издание Le Vif.
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