Le Vif: в Бельгии обнаружили первый случай заражения вариантом «омикрона» BA.4

Уточняют, что данный штамм коронавируса ранее уже выявляли в нескольких государствах, а брюссельским специалистам даже удалось его исследовать. Как заявляют ученые, мутации вируса являются нормальным процессом, поэтому стоит ожидать возникновения его новых штаммом. Также, они добавили, появление новых вариантов омикрона не так пугает, как появление новых штаммов COVID-19.