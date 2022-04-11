В России выявили 11 855 случаев коронавируса

В России за прошедшие 24 часа зарегистрировали 11 855 новых случаев COVID-19 — это минимум с 10 июня прошлого года. Общее число заражений с начала эпидемии составило 18 007 915, информирует сайт федерального оперштаба по борьбе с пандемией сегодня, 11 апреля.