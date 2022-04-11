Накануне количество обнаруженных случаев составило 13 056.
За прошлые сутки в больницы поступили 1390 человек. За это же время 26 755 человек вылечились и вернулись домой.
В России за прошедшие 24 часа зарегистрировали 11 855 новых случаев COVID-19 — это минимум с 10 июня прошлого года. Общее число заражений с начала эпидемии составило 18 007 915, информирует сайт федерального оперштаба по борьбе с пандемией сегодня, 11 апреля.
Накануне количество обнаруженных случаев составило 13 056.
За прошлые сутки в больницы поступили 1390 человек. За это же время 26 755 человек вылечились и вернулись домой.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..