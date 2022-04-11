ЗАМАНА - В России выявили 11 855 случаев коронавируса

В России выявили 11 855 случаев коронавируса

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11 апреля, 2022. Понедельник 14:11
В России выявили 11 855 случаев коронавируса

В России за прошедшие 24 часа зарегистрировали 11 855 новых случаев COVID-19 — это минимум с 10 июня прошлого года. Общее число заражений с начала эпидемии составило 18 007 915, информирует сайт федерального оперштаба по борьбе с пандемией сегодня, 11 апреля.

В России выявили 11 855 случаев коронавируса
Коронавирус

Накануне количество обнаруженных случаев составило 13 056.

За прошлые сутки в больницы поступили 1390 человек. За это же время 26 755 человек вылечились и вернулись домой.

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