В Китае суточный максимум по числу зараженных COVID-19 достиг 27 595

В Китае обновили суточный максимум по количеству зараженных COVID-19: за последние сутки в стране зафиксировали 25 165 новых случаев коронавируса нового типа, что стало очередным рекордом за всю эпидемию. Об этом информирует ТАСС.

Данный показатель оказался на 4% выше, чем днем ранее, и в 2,5 раза превзошел динамику роста заражаемости, достигнутой ровно неделю назад. Симптомы наблюдаются у 1350 человек, остальные 23 815 — болеют бессимптомно. При этом только 94 из указанных граждан приехали из-за границы.