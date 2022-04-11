ЗАМАНА - В Китае суточный максимум по числу зараженных COVID-19 достиг 27 595

В Китае суточный максимум по числу зараженных COVID-19 достиг 27 595

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11 апреля, 2022. Понедельник 08:11
В Китае суточный максимум по числу зараженных COVID-19 достиг 27 595

В Китае обновили суточный максимум по количеству зараженных COVID-19: за последние сутки в стране зафиксировали 25 165 новых случаев коронавируса нового типа, что стало очередным рекордом за всю эпидемию. Об этом информирует ТАСС.

В Китае суточный максимум по числу зараженных COVID-19 достиг 27 595
Коронавирус

Данный показатель оказался на 4% выше, чем днем ранее, и в 2,5 раза превзошел динамику роста заражаемости, достигнутой ровно неделю назад. Симптомы наблюдаются у 1350 человек, остальные 23 815 — болеют бессимптомно. При этом только 94 из указанных граждан приехали из-за границы.

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