«Хочется отметить роль Муфтията. Они с самого начала эпидемии активно участвовали в предотвращении роста заболеваемости, что продолжают делать и сейчас».
«Очень хорошо. Необходимо их поблагодарить за работу», — отметил Владимир Путин.
Руководитель РД Сергей Меликов на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходила вчера, 6 апреля, в Кремле, отметил роль Муфтията в снижении роста заболеваемости COVID-19.
«Хочется отметить роль Муфтията. Они с самого начала эпидемии активно участвовали в предотвращении роста заболеваемости, что продолжают делать и сейчас».
«Очень хорошо. Необходимо их поблагодарить за работу», — отметил Владимир Путин.
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