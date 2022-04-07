ЗАМАНА - Сергей Меликов на встрече с Путиным отметил роль Муфтията в снижении роста заболеваемости коронавирусом

Сергей Меликов на встрече с Путиным отметил роль Муфтията в снижении роста заболеваемости коронавирусом

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07 апреля, 2022. Четверг 09:23
Сергей Меликов на встрече с Путиным отметил роль Муфтията в снижении роста заболеваемости коронавирусом

Руководитель РД Сергей Меликов на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходила вчера, 6 апреля, в Кремле, отметил роль Муфтията в снижении роста заболеваемости COVID-19. 

Сергей Меликов на встрече с Путиным отметил роль Муфтията в снижении роста заболеваемости коронавирусом
Коронавирус

«Хочется отметить роль Муфтията. Они с самого начала эпидемии активно участвовали в предотвращении роста заболеваемости, что продолжают делать и сейчас». 

«Очень хорошо. Необходимо их поблагодарить за работу», — отметил Владимир Путин.

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