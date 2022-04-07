Сергей Меликов на встрече с Путиным отметил роль Муфтията в снижении роста заболеваемости коронавирусом

Руководитель РД Сергей Меликов на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, которая проходила вчера, 6 апреля, в Кремле, отметил роль Муфтията в снижении роста заболеваемости COVID-19.

«Хочется отметить роль Муфтията. Они с самого начала эпидемии активно участвовали в предотвращении роста заболеваемости, что продолжают делать и сейчас».

«Очень хорошо. Необходимо их поблагодарить за работу», — отметил Владимир Путин.