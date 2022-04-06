ЗАМАНА - В Роспотребнадзоре сомневаются, что у коронавируса XE будут сверхуникальные свойства

В Роспотребнадзоре сомневаются, что у коронавируса XE будут сверхуникальные свойства

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06 апреля, 2022. Среда 09:33
В Роспотребнадзоре сомневаются, что у коронавируса XE будут сверхуникальные свойства

Начальник научной группы разработки новых способов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в интервью с РИА Новости оценил заразность COVID-19 ХЕ, зарегистрированного в Великобритании.

В Роспотребнадзоре сомневаются, что у коронавируса XE будут сверхуникальные свойства
Коронавирус

Эксперт сомневается, что у нового штамма коронавируса будут сверхуникальные свойства, которые смогут привести к новой волне.  Он уточнил, что результаты анализа ученых из Великобритании демонстрируют, что новый вариант XE может быть примерно на 10% более заразен, если сравнивать с изначальным штаммом BA.2, который был самым заразным за весь период эпидемии.

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