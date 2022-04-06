В Роспотребнадзоре сомневаются, что у коронавируса XE будут сверхуникальные свойства

Эксперт сомневается, что у нового штамма коронавируса будут сверхуникальные свойства, которые смогут привести к новой волне. Он уточнил, что результаты анализа ученых из Великобритании демонстрируют, что новый вариант XE может быть примерно на 10% более заразен, если сравнивать с изначальным штаммом BA.2, который был самым заразным за весь период эпидемии.