Эксперт сомневается, что у нового штамма коронавируса будут сверхуникальные свойства, которые смогут привести к новой волне. Он уточнил, что результаты анализа ученых из Великобритании демонстрируют, что новый вариант XE может быть примерно на 10% более заразен, если сравнивать с изначальным штаммом BA.2, который был самым заразным за весь период эпидемии.
В Роспотребнадзоре сомневаются, что у коронавируса XE будут сверхуникальные свойства
- Автор Мадина
- 06 апреля, 2022. Среда 09:33
Начальник научной группы разработки новых способов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в интервью с РИА Новости оценил заразность COVID-19 ХЕ, зарегистрированного в Великобритании.
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