Препарат создан для профилактики COVID-19. Он отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами, которые не зависят от мутаций в поверхностных белках вируса, являясь почти универсальным, уточняет источник. Вакцина безопасна для аллергиков, ее хорошо переносят люди.
Производство препарата от COVID-19 "Конвасэл" стартовало в Санкт-Петербурге
- Автор Мадина
- 05 апреля, 2022. Вторник 16:32
В Санкт-Петербургском институте вакцин и сывороток ФМБА России стартовало промышленное производство препарата "Конвасэл": разработанные мощности позволят производить до 2 млн доз вакцины в месяц, информирует РИА "Новости", ссылаясь на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства.
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