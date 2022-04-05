Препарат создан для профилактики COVID-19. Он отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами, которые не зависят от мутаций в поверхностных белках вируса, являясь почти универсальным, уточняет источник. Вакцина безопасна для аллергиков, ее хорошо переносят люди.