Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное собрание с управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по регионам страны. Она отметила, что уровень заболеваемости COVID-19 в России все еще остается на высоком уровне, актуальный показатель заболеваемости все еще выше чисел за такой же период 2021 года.
Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 в трех регионах
- Автор Мадина
- 05 апреля, 2022. Вторник 11:49
Рост заболеваемости COVID-19 за прошлую неделю зафиксирован в 3 субъектах России, информируют на сайте Роспотребнадзора.
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