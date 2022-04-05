ЗАМАНА - Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 в трех регионах

Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 в трех регионах

Автор
05 апреля, 2022. Вторник 11:49
Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 в трех регионах
Рост заболеваемости COVID-19 за прошлую неделю зафиксирован в 3 субъектах России, информируют на сайте Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор зафиксировал рост заболеваемости COVID-19 в трех регионах
Коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное собрание с управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по регионам страны. Она отметила, что уровень заболеваемости COVID-19 в России все еще остается на высоком уровне, актуальный показатель заболеваемости все еще выше чисел за такой же период 2021 года.

Прочитано 6 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top