Глава Роспотребнадзора Анна Попова провела селекторное собрание с управлениями и учреждениями Роспотребнадзора по регионам страны. Она отметила, что уровень заболеваемости COVID-19 в России все еще остается на высоком уровне, актуальный показатель заболеваемости все еще выше чисел за такой же период 2021 года.