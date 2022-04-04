Вирусолог дал прогноз по коронавирусу на майские праздники

Волна стелс-омикрона в России может стартовать уже на майских праздниках. Таким мнением поделился руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, информирует телеграм-канал «Радиоточка НСН».

Как он прогнозирует, рост заболеваемости коронавирусом из-за стелс-омикрона будет более резким, чем из-за других вариантов COVID-19.

«Это очень скоро, потому что вокруг все полыхает уже, Китай не справляется», — заметил вирусолог.