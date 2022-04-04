ЗАМАНА - Вирусолог дал прогноз по коронавирусу на майские праздники

Вирусолог дал прогноз по коронавирусу на майские праздники

Автор
04 апреля, 2022. Понедельник 17:00
Вирусолог дал прогноз по коронавирусу на майские праздники

Волна стелс-омикрона в России может стартовать уже на майских праздниках. Таким мнением поделился руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов, информирует телеграм-канал «Радиоточка НСН».

Вирусолог дал прогноз по коронавирусу на майские праздники
Коронавирус

Как он прогнозирует, рост заболеваемости коронавирусом из-за стелс-омикрона будет более резким, чем из-за других вариантов COVID-19.

«Это очень скоро, потому что вокруг все полыхает уже, Китай не справляется», — заметил вирусолог.

Прочитано 25 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top