Накануне количество госпитализаций достигало 4299.
Вылечились и вернулись домой за прошедшие сутки 50 496 россиян. В общем с начала эпидемии медики вылечили 16 838 787 граждан с COVID-19.
За последние 24 часа в России в больницы попали 3855 человек с коронавирусом, информирует федеральный оперативный штаб.
Накануне количество госпитализаций достигало 4299.
Вылечились и вернулись домой за прошедшие сутки 50 496 россиян. В общем с начала эпидемии медики вылечили 16 838 787 граждан с COVID-19.
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