ЗАМАНА - За сутки в России госпитализированы 3855 граждан с коронавирусом

За сутки в России госпитализированы 3855 граждан с коронавирусом

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31 марта, 2022. Четверг 13:51
За сутки в России госпитализированы 3855 граждан с коронавирусом

За последние 24 часа в России в больницы попали 3855 человек с коронавирусом, информирует федеральный оперативный штаб.

За сутки в России госпитализированы 3855 граждан с коронавирусом
Коронавирус

Накануне количество госпитализаций достигало 4299.

Вылечились и вернулись домой за прошедшие сутки 50 496 россиян. В общем с начала эпидемии медики вылечили 16 838 787 граждан с COVID-19.

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