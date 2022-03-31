Как он заявил, нужно увеличивать местное производство прививок, особенно в государствах со средним и низким доходом, дабы укрепить их независимость. Кроме того, необходимо инвестировать в общественное здравоохранение, например, в первичное здравоохранение для обнаружения заболеваний на ранней стадии и их предотвращения, а также обеспечить усиление глобальной архитектуры предотвращения эпидемий и реагирования на них.
Глава ВОЗ предупредил, что COVID-19 не станет последней пандемией
- Автор Мадина
- 31 марта, 2022. Четверг 10:52
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что коронавирус "абсолютно точно" не станет последней пандемией для мира, вероятность новой и масштаб потерь зависят от того, как люди выучат уроки нынешней.
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