ЗАМАНА - В России выявили более 20 000 заболевших коронавирусом

В России выявили более 20 000 заболевших коронавирусом

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30 марта, 2022. Среда 14:30
В России выявили более 20 000 заболевших коронавирусом

В России за последние 24 часа увеличилось количество новых заражений COVID-19 — до 20 145 выявленных случаев, информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.

В России выявили более 20 000 заболевших коронавирусом
Коронавирус

Накануне оперативный штаб зафиксировал уменьшение темпов заболеваемости: 29 марта обнаружили 19 660 случаев. По сведениям на 30 марта, в больницы попали 4 932 человека, что на 179,9% больше по сравнению с 28 марта. Вылечились и вернулись домой 51 085, скончались 352 человека.

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