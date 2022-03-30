В России выявили более 20 000 заболевших коронавирусом

В России за последние 24 часа увеличилось количество новых заражений COVID-19 — до 20 145 выявленных случаев, информирует оперштаб по борьбе с коронавирусом.

Накануне оперативный штаб зафиксировал уменьшение темпов заболеваемости: 29 марта обнаружили 19 660 случаев. По сведениям на 30 марта, в больницы попали 4 932 человека, что на 179,9% больше по сравнению с 28 марта. Вылечились и вернулись домой 51 085, скончались 352 человека.