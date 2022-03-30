ВОЗ сообщает о росте на 43% числа умерших от COVID-19 в мире за неделю

Более 10 миллиона человек заболели COVID-19 за прошлую неделю, более 45 000 скончались. Количество смертей увеличилось на 43 процента по сравнению с прошлыми 7 днями, а число случаев заражения упало на 14 процентов, информирует ТАСС, ссылаясь на ВОЗ.

Как заявляется в ее еженедельном сообщении, "с 21 по 27 марта количество новых случаев коронавируса упало на 14% по сравнению с прошлой неделей, но за аналогичный период на 43% увеличилось число летальных исходов, что, видимо, связано с изменением в определении смерти от коронавируса в некоторых странах региона Америки (Чили и США) и с ретроспективной корректировкой [сведений] из Индии и региона Юго-Восточной Азии". За неделю в организацию пришла информация о заражении 10 805 132 человек. Зафиксировано 45 711 смертей.