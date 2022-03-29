Как она заметила, решение об отмене режима ношения масок принимают сами власти регионов. Они основываются на нынешних показателях заболеваемости коронавирусом. «И конечно же, оно [решение] в любой момент может измениться, если числа будут показывать, например, ухудшение ситуации», — отметила Пшеничная.
В Роспотребнадзоре допустили возвращение масочного режима в ряде регионов
- Автор Мадина
- 29 марта, 2022. Вторник 17:00
Режим ношения защитных масок могут вернуть в ряде субъектов России, если ситуация с COVID-19 станет хуже. Вероятность такого развития событий допустила заместитель руководителя по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная в выпуске на канале «Россия 24».
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