ЗАМАНА - В Роспотребнадзоре допустили возвращение масочного режима в ряде регионов

В Роспотребнадзоре допустили возвращение масочного режима в ряде регионов

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29 марта, 2022. Вторник 17:00
В Роспотребнадзоре допустили возвращение масочного режима в ряде регионов

Режим ношения защитных масок могут вернуть в ряде субъектов России, если ситуация с COVID-19 станет хуже. Вероятность такого развития событий допустила заместитель руководителя по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная в выпуске на канале «Россия 24».

В Роспотребнадзоре допустили возвращение масочного режима в ряде регионов
Коронавирус

Как она заметила, решение об отмене режима ношения масок принимают сами власти регионов. Они основываются на нынешних показателях заболеваемости коронавирусом. «И конечно же, оно [решение] в любой момент может измениться, если числа будут показывать, например, ухудшение ситуации», — отметила Пшеничная.

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