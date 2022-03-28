За последние 24 часа в мегаполисе, в котором проживает 24,9 млн человек, зафиксировали 50 локальных и 10 ввозных подтверждённых случаев заражения коронавирусом, и 3 454 бессимптомных случая, считающихся в КНР отдельно. Согласно плану руководства города, карантин, необходимый для проведения двух раундов массового тестирования и предотвращения последующего распространения COVID-19, пройдет в 2 этапа.
В Шанхае ввели крупнейший за 2 года карантин из-за вспышки коронавируса
- Автор Мадина
- 28 марта, 2022. Понедельник 16:44
Руководство города Шанхай в Китае в связи с новой волной COVID-19 приняло решение с сегодняшнего дня ввести крупнейший за 2 года карантин, следует из сообщения местного правительства, пишет РИА "Новости".
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