Руководство города Шанхай в Китае в связи с новой волной COVID-19 приняло решение с сегодняшнего дня ввести крупнейший за 2 года карантин, следует из сообщения местного правительства, пишет РИА "Новости".

За последние 24 часа в мегаполисе, в котором проживает 24,9 млн человек, зафиксировали 50 локальных и 10 ввозных подтверждённых случаев заражения коронавирусом, и 3 454 бессимптомных случая, считающихся в КНР отдельно. Согласно плану руководства города, карантин, необходимый для проведения двух раундов массового тестирования и предотвращения последующего распространения COVID-19, пройдет в 2 этапа.