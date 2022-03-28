"Спутник V" стал первым на Земле препаратом против коронавируса с доказанной эффективностью среди ВИЧ-положительных людей на терапии, информируют в совместном пресс-релизе Центра имени Гамалеи, Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом и РФПИ.

"Спутник V" стал первым на Земле препаратом против коронавируса с доказанной эффективностью среди ВИЧ-положительных людей на терапии, информируют в совместном пресс-релизе Центра имени Гамалеи, Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом и РФПИ.

Итоги исследования опубликованы в статье, которая вышла в медицинском издании The Lancet. Следуя статье, применение препаратов помогало уклониться от госпитализации более чем в 90 процентах случаев и предотвращало среднее и тяжелое течение болезни в 97 процентах случаев.