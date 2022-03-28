ЗАМАНА - «Спутник V» стал первой вакциной против COVID-19 с доказанной эффективностью при ВИЧ

«Спутник V» стал первой вакциной против COVID-19 с доказанной эффективностью при ВИЧ

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28 марта, 2022. Понедельник 16:07
«Спутник V» стал первой вакциной против COVID-19 с доказанной эффективностью при ВИЧ
"Спутник V" стал первым на Земле препаратом против коронавируса с доказанной эффективностью среди ВИЧ-положительных людей на терапии, информируют в совместном пресс-релизе Центра имени Гамалеи, Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом и РФПИ.
«Спутник V» стал первой вакциной против COVID-19 с доказанной эффективностью при ВИЧ
Коронавирус

Итоги исследования опубликованы в статье, которая вышла в медицинском издании The Lancet. Следуя статье, применение препаратов помогало уклониться от госпитализации более чем в 90 процентах случаев и предотвращало среднее и тяжелое течение болезни в 97 процентах случаев.

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