Глава РД призвал к соблюдению всех установленных санэпид требований и ограничительных мер

Автор Мадина

Вчера, 25 января, Руководитель Дагестана Сергей Меликов в очередной раз коснулся не менее важной для республики темы – распространения эпидемии COVID-19 и борьбы с ней.