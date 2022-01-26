ЗАМАНА - Глава РД призвал к соблюдению всех установленных санэпид требований и ограничительных мер

Глава РД призвал к соблюдению всех установленных санэпид требований и ограничительных мер

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26 января, 2022. Среда 13:35
Глава РД призвал к соблюдению всех установленных санэпид требований и ограничительных мер

Вчера, 25 января, Руководитель Дагестана Сергей Меликов в очередной раз коснулся не менее важной для республики темы – распространения эпидемии COVID-19 и борьбы с ней.

Глава РД призвал к соблюдению всех установленных санэпид требований и ограничительных мер
Коронавирус

Сергей Меликов отметил, что новая волна коронавируса уже охватила республику, отмечается рост количества заболевших, фиксируются и случаи заболеваемости новым штаммом "омикрон". Руководитель Дагестана не стал называть ситуацию в регионе трагической, отметив, что сейчас такая обстановка фиксируется по всему миру. Подробнее на сайте Главы Дагестана.

 

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