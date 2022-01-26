В республике собираются приостановить плановые осмотры и углубленную диспансеризацию граждан. Об этом информировали вчера, 25 января, в официальном аккаунте Минздрава Дагестана в Instagram.
Минздрав РД сообщает об осложнении ситуации с COVID-19 в регионе
- Автор Мадина
- 26 января, 2022. Среда 10:07
Коронавирусная обстановка в Дагестане стала сложнее, самую большую нагрузку испытывает амбулаторно-поликлиническое звено, пишет ТАСС.
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