ЗАМАНА - В России захотели зарегистрировать новое средство для лечения COVID-19

В России захотели зарегистрировать новое средство для лечения COVID-19

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26 января, 2022. Среда 09:05
В России захотели зарегистрировать новое средство для лечения COVID-19

Российская компания «Фармадиол» планирует зарегистрировать препарат собственной разработки на основе диоксабана под брендом «Димолегин». Лекарство рассчитано на профилактику тромбоза при коронавирусе. Соответствующая информация появилась в государственном реестре лекарственных препаратов. Об этом информирует «Коммерсантъ».

В России захотели зарегистрировать новое средство для лечения COVID-19
Коронавирус

Речь идет об антикоагулянте на основе диоксабана. Когда подобные средства вошли в протоколы Министерства здравоохранения РФ по лечению коронавируса, «Фармадиол» провел испытание своего препарата на 450 добровольцах, болевших COVID-19.

 

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