Голикова: Сроки карантина из-за ковида в России сокращены до семи дней

Срок карантина для граждан в связи с коронавирусной эпидемией в России сокращается до 7 дней. Об этом информировала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

На собрании Координационного совета по борьбе с Covid-19 при правительстве России Голикова заявила, что страна оптимизирует подходы к самоизоляции и лабораторному исследованию людей. Аналогичное, заметила она, происходит сейчас и в других странах. "В том числе уменьшаем сроки самоизоляции до 7 дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в скором времени будут приняты указами главного санитарного врача РФ", — заявила вице-премьер.