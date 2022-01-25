ЗАМАНА - Голикова: Сроки карантина из-за ковида в России сокращены до семи дней

Голикова: Сроки карантина из-за ковида в России сокращены до семи дней

Автор
25 января, 2022. Вторник 16:47
Голикова: Сроки карантина из-за ковида в России сокращены до семи дней

Срок карантина для граждан в связи с коронавирусной эпидемией в России сокращается до 7 дней. Об этом информировала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова: Сроки карантина из-за ковида в России сокращены до семи дней
Коронавирус

На собрании Координационного совета по борьбе с Covid-19 при правительстве России Голикова заявила, что страна оптимизирует подходы к самоизоляции и лабораторному исследованию людей. Аналогичное, заметила она, происходит сейчас и в других странах. "В том числе уменьшаем сроки самоизоляции до 7 дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в скором времени будут приняты указами главного санитарного врача РФ", — заявила вице-премьер.

 

Прочитано 46 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top