Эпидемиолог назвал предрасположенную к заражению омикроном группу населения

Как он заявил, судя по опубликованным сведениям, может сформироваться впечатление, что люди переносят омикрон-штамм легче, но в то же время масштабы распространения вируса среди населения более обширные. Эпидемиолог отметил, что поэтому количество госпитализированных людей также вряд ли будет становиться меньше.