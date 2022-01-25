ЗАМАНА - Эпидемиолог назвал предрасположенную к заражению омикроном группу населения

Эпидемиолог назвал предрасположенную к заражению омикроном группу населения

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25 января, 2022. Вторник 08:19
Эпидемиолог назвал предрасположенную к заражению омикроном группу населения

Любой человек, в прошлом не болеющий коронавирусом, предрасположен к заражению новым штаммом "омикрон", информирует РИА Новости, ссылаясь на заместителя руководителя Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

Эпидемиолог назвал предрасположенную к заражению омикроном группу населения
Коронавирус

Как он заявил, судя по опубликованным сведениям, может сформироваться впечатление, что люди переносят омикрон-штамм легче, но в то же время масштабы распространения вируса среди населения более обширные. Эпидемиолог отметил, что поэтому количество госпитализированных людей также вряд ли будет становиться меньше.

 

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