Чего нам ждать от омикрона и как с ним бороться, рассказал депутат Народного Собрания РД, член Комитета по здравоохранению, труду и социальной политике, главный врач клинической больницы Махачкалы Хаджимурад Малаев. Интервью можно прочитать на сайте МирМол.
Хаджимурад Малаев о новом штамме, его лечении и выгорании медиков
- Автор Мадина
- 24 января, 2022. Понедельник 15:21
В Дагестане количество заболевших коронавирусом снова растет: за прошедшие 24 часа в больницу попали 342 человека.
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