ЗАМАНА - Хаджимурад Малаев о новом штамме, его лечении и выгорании медиков

Хаджимурад Малаев о новом штамме, его лечении и выгорании медиков

Автор
24 января, 2022. Понедельник 15:21
Хаджимурад Малаев о новом штамме, его лечении и выгорании медиков

В Дагестане количество заболевших коронавирусом снова растет: за прошедшие 24 часа в больницу попали 342 человека.

Хаджимурад Малаев о новом штамме, его лечении и выгорании медиков
Коронавирус

Чего нам ждать от омикрона и как с ним бороться, рассказал депутат Народного Собрания РД, член Комитета по здравоохранению, труду и социальной политике, главный врач клинической больницы Махачкалы Хаджимурад Малаев. Интервью можно прочитать на сайте МирМол.

 

Прочитано 20 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top