В России создали кожный тест на Covid-19

Профессор РАН, глава НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Арег Тотолян в интервью изданию «Известия» заявил о созданном в России кожном тесте на Covid-19.

Разработка получила название «КоронаДерм PS», прошла доклинические испытания и в данный момент ожидает от Министерства здравоохранения разрешения на проведение клинических испытаний.

Новый тест представляет собой инъекцию с антигенами к SARS-CoV-2 и проводится по аналогии с реакцией Манту. Результат можно увидеть спустя 72 часа, после того, как клеточный иммунитет начнет выработку антител. Положительный тест демонстрирует его наличие, отрицательный говорит о том, что необходимо сделать вакцину или ревакцинироваться, объяснил академик.