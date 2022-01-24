Разработка получила название «КоронаДерм PS», прошла доклинические испытания и в данный момент ожидает от Министерства здравоохранения разрешения на проведение клинических испытаний.
Новый тест представляет собой инъекцию с антигенами к SARS-CoV-2 и проводится по аналогии с реакцией Манту. Результат можно увидеть спустя 72 часа, после того, как клеточный иммунитет начнет выработку антител. Положительный тест демонстрирует его наличие, отрицательный говорит о том, что необходимо сделать вакцину или ревакцинироваться, объяснил академик.