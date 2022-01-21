Такое явление наблюдается в следующих районах: Хивский, Докузпаринский, Гумбетовский, Гергебильский и Новолакский. Ранее мы писали, что Руководитель Дагестана поучаствовал в собрании на тему санитарно-эпидемиологической ситуации в СКФО.
В естественных условиях наблюдается резкое снижение частоты заболеваний Covid-19
- Автор Мадина
- 21 января, 2022. Пятница 13:44
В районах, которые занимают первые места по уровню вакцинации, заметно резкое уменьшение количества пациентов с Covid-19.
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