ЗАМАНА - В России выявили 38 850 случаев коронавируса

В России выявили 38 850 случаев коронавируса

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20 января, 2022. Четверг 15:48
В России выявили 38 850 случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России обнаружили 38 850 новых случаев коронавируса — это максимум с 13 ноября прошлого года, информирует оперативный штаб по борьбе с пандемией в четверг, 20 января.

В России выявили 38 850 случаев коронавируса
Коронавирус

За последние 24 часа умерли 698 человек с коронавирусом, в общем с начала пандемии скончались 323 376 человек.

Выздоровели 22 920, всего — 9 950 333.

По сведениям оперштаба на 14 января, уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%.

 

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