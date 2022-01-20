За последние 24 часа умерли 698 человек с коронавирусом, в общем с начала пандемии скончались 323 376 человек.
Выздоровели 22 920, всего — 9 950 333.
По сведениям оперштаба на 14 января, уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%.
За прошедшие сутки в России обнаружили 38 850 новых случаев коронавируса — это максимум с 13 ноября прошлого года, информирует оперативный штаб по борьбе с пандемией в четверг, 20 января.
За последние 24 часа умерли 698 человек с коронавирусом, в общем с начала пандемии скончались 323 376 человек.
Выздоровели 22 920, всего — 9 950 333.
По сведениям оперштаба на 14 января, уровень коллективного иммунитета в России составил 63,7%.
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