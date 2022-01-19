За последние 24 часа умерли 698 человек с коронавирусом, в общем с начала эпидемии скончались 323 376 пациентов.
Выздоровели 22 920, всего — 9 925 855.
За прошедшие сутки в России нашли 33 899 новых случаев COVID-19 — это максимум с 27 ноября прошлого года. Таким образом, за весь период эпидемии заразилось 10 899 411 человек. Об этом информируют на портале оперативного штаба по борьбе с пандемией.
За последние 24 часа умерли 698 человек с коронавирусом, в общем с начала эпидемии скончались 323 376 пациентов.
Выздоровели 22 920, всего — 9 925 855.
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