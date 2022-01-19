В России выявили 33 899 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в России нашли 33 899 новых случаев COVID-19 — это максимум с 27 ноября прошлого года. Таким образом, за весь период эпидемии заразилось 10 899 411 человек. Об этом информируют на портале оперативного штаба по борьбе с пандемией.