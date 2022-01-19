Как заявила Беляева, в ведомстве осознают желание россиян узнать больше достоверной информации о новом штамме. Поэтому Минздрав расширит коллектив колл-центров, которые работают и в самом ведомстве, и в ДГМУ, и в медицинских средних учебных заведениях. Она уточнила, что в этом им помогают добровольцы-медики.
Минздрав РД расширит штат республиканского колл-центра по борьбе с Covid-19
- Автор Мадина
- 19 января, 2022. Среда 09:25
Открытый с начала коронавирусной эпидемии в Дагестане колл-центр примет новых операторов, информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на врио главы Минздрава региона Татьяну Беляеву.
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