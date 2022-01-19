Минздрав РД расширит штат республиканского колл-центра по борьбе с Covid-19

Как заявила Беляева, в ведомстве осознают желание россиян узнать больше достоверной информации о новом штамме. Поэтому Минздрав расширит коллектив колл-центров, которые работают и в самом ведомстве, и в ДГМУ, и в медицинских средних учебных заведениях. Она уточнила, что в этом им помогают добровольцы-медики.