Гинцбург высказался о предпосылках к завершению эпидемии коронавируса

В данный момент отсутствуют какие-либо научные предпосылки к тому, что коронавирусная эпидемии может завершиться на омикрон-штамме. Так заявил руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, информирует ТАСС.

Директор центра имени Гамалеи допустил, что омикрон-штамм может перезаражать всех россиян. Ранее он заметил, что эффективность российского препарата «Спутник V» против омикрон-штамма Covid-19 составляет примерно 75%. По его информации, эффективность «Спутника V» у не сделавших повторную вакцину граждан через 6 месяцев составила около 56-57%.