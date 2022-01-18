Директор центра имени Гамалеи допустил, что омикрон-штамм может перезаражать всех россиян. Ранее он заметил, что эффективность российского препарата «Спутник V» против омикрон-штамма Covid-19 составляет примерно 75%. По его информации, эффективность «Спутника V» у не сделавших повторную вакцину граждан через 6 месяцев составила около 56-57%.
Гинцбург высказался о предпосылках к завершению эпидемии коронавируса
- Автор Мадина
- 18 января, 2022. Вторник 17:17
В данный момент отсутствуют какие-либо научные предпосылки к тому, что коронавирусная эпидемии может завершиться на омикрон-штамме. Так заявил руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, информирует ТАСС.
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