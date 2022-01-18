"В Дагестане выявлен первый лабораторно подтвержденный случай заражения омикроном, им заболел 38-летний мужчина", – информирует ведомство.
Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявили в Дагестане
- Автор Мадина
- 18 января, 2022. Вторник 00:45
Первый случай заражения новым штаммом коронавируса зафиксирован в Дагестане, информирует портал управления Роспотребнадзора по региону.
Отмечают, что обнаружение в регионе нового штамма подтвердилось по результатам секвенирования в Ставропольском научно-исследовательском противочумном институте Роспотребнадзора.
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